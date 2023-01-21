Турция указала на нарушение обязательств по вступлению в НАТО Швецией

Швеция нарушила обязательства по процессу членства в НАТО, которые вошли в подписанный на саммите альянса в Мадриде меморандум. Это следует из распространенного МИД Турции заявления.
Портал Nordic News ранее сообщил, что лидер ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан 21 января провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме. Разрешение на нее датский политик получил от властей Швеции.
МИД Турции заявил, что инцидент указывает на уровень расизма, исламофобии и дискриминации в Европе. Ведомство осудило разрешение на пропагандистскую демонстрацию, проводимую «группами, связанными с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции)» в центре шведской столицы. В министерстве подчеркнули, что это «явное нарушение обязательства» меморандума по предотвращению пропаганды террористических организаций, который подписала Швеция.