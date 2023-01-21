Турция указала на нарушение обязательств по вступлению в НАТО Швецией

МИД Турции заявил, что инцидент указывает на уровень расизма, исламофобии и дискриминации в Европе. Ведомство осудило разрешение на пропагандистскую демонстрацию, проводимую «группами, связанными с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции)» в центре шведской столицы. В министерстве подчеркнули, что это «явное нарушение обязательства» меморандума по предотвращению пропаганды террористических организаций, который подписала Швеция.