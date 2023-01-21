Республиканцы сообщили о 291 дне отдыха Байдена на посту президента

Ровно половина президентского срока Байдена прошла в пятницу, 20 января. За последнее время глава государства отправлялся отдыхать на остров Киауа в Южной Каролине, на Виргинские острова и в штат Делавэр. Этот уикенд американский лидер проведет на пляже Рехобот, где он в 2022 году свалился с велосипеда.