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Республиканцы сообщили о 291 дне отдыха Байдена на посту президента

Политика
Республиканцы сообщили о 291 дне отдыха Байдена на посту президента

Президент США Джо Байден провел 291 день своего срока на посту главы государства на отдыхе. Этой информацией поделился национальный комитет фракции республиканцев.

Согласно сообщению, 21 января стало 200-м днем нахождения главы государства в Делавэре. Нацкомитет партии написал об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

Ровно половина президентского срока Байдена прошла в пятницу, 20 января. За последнее время глава государства отправлялся отдыхать на остров Киауа в Южной Каролине, на Виргинские острова и в штат Делавэр. Этот уикенд американский лидер проведет на пляже Рехобот, где он в 2022 году свалился с велосипеда.
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