Бюст Котовского демонтировали под Одессой

Бюст героя Гражданской войны в России, советского военного Григория Котовского демонтировали в Подольске Одесской области. Об этом сообщает местный портал «Думская. Новости Одессы».
Памятник находился в центре города. Он стоял на постаменте в парке имени Тараса Шевченко.
Ранее местное издание Vgorode сообщало, что в 2016 году Подольский городской совет распорядился перезахоронить останки Григория Котовского в рамках закона о декоммунизации. Решение так и не выполнили, аргументируя тем, что родственники должны предоставить на это разрешение.
Советский военачальник Григорий Котовский был похоронен в этом городе в 1925 году. Бирзулу, как ранее именовался населенный пункт, переименовали в Котовск в 1935 году. Уже в 2016 году городу изменили имя на Подольск в рамках декоммунизации.