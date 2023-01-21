Бюст Котовского демонтировали под Одессой

Советский военачальник Григорий Котовский был похоронен в этом городе в 1925 году. Бирзулу, как ранее именовался населенный пункт, переименовали в Котовск в 1935 году. Уже в 2016 году городу изменили имя на Подольск в рамках декоммунизации.