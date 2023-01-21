Москва, 21 января. Журналист Эдвард Чесноков опубликовал во франкоязычной газете Le National аналитический материал о последствиях неоколониальной политики бывших метрополий на Черном континенте под названием «Запад хочет ввергнуть Африку в новое рабство. Россия и Мали должны сломать этот сценарий».
Автор материала обратил внимание на бедственное положение жителей Мали. По его словам, республика обладает колоссальными запасами полезных ископаемых, однако находится на 175-м месте по уровню ВВП на душу населения.
Схожая ситуация, по мнению Чеснокова, складывается и в Нигере. Власти в Ниамее контролируют значительные залежи урана, но не способны извлечь из него практически никакой прибыли. Добываемое топливо уходит во Францию, в то время как африканское государство столкнулось с экологическими катастрофами и высокой активностью боевиков.
Журналист заявил, что коллективный Запад использует экономический потенциал Черного континента для реализации собственных внешнеполитических амбиций. В противном случае европейские страны уже утратили бы авторитет и влияние на международной арене.
Чесноков считает, что победить неоколониализм в Африке способны Россия и Мали. Автор статьи отметил, что РФ стремится к равноправному партнерству с государствами материка.
Примером такого сотрудничества как раз и является взаимодействие Москвы и Бамако. Стороны активно борются с главной угрозой гармоничного развития Черного континента — радикальными бандформированиями, которые коллективный Запад долгое время не только игнорировал, но и поддерживал.
«Таким образом, Россия и Африка сегодня являются естественными союзниками в глобальной борьбе за новый, более равноправный мир. На этом пути Россия уже нашла способ борьбы с главными демонами Африки — нестабильностью и угрозой терроризма: ЧВК "Вагнер" борется с прозападными экстремистами типа "Исламского государства"✱ (запрещено в РФ) в различных частях Африки», — резюмировал Чесноков.
Эффективное партнерство Москвы и Бамако уже побудило одну из стран Черного материка сменить внешнеполитический вектор с Запада на Восток. Власти Буркина-Фасо во главе с президентом Ибрагимом Траоре отказались от сотрудничества с Францией и начали сближаться с Россией.
Жители республики поддержали позицию властей. Ранее они неоднократно выходили на митинги, где призывали чиновников прекратить партнерство с Парижем и обратиться к РФ за помощью в борьбе с радикалами. Многие участники акций несли в руках отечественный триколор, который давно стал в Африке символом освобождения от неоколониализма.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация