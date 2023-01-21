Журналист Эдвард Чесноков опубликовал материал о последствиях неоколониальной политики Запада в Африке

Схожая ситуация, по мнению Чеснокова, складывается и в Нигере. Власти в Ниамее контролируют значительные залежи урана, но не способны извлечь из него практически никакой прибыли. Добываемое топливо уходит во Францию, в то время как африканское государство столкнулось с экологическими катастрофами и высокой активностью боевиков.