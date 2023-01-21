Наемники, воюющие на стороне киевского режима, отличаются от бойцов ВСУ большей дерзостью на поле боя. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
Боец подчеркнул, что наемники, пытаясь атаковать позиции, ведут себя активнее, нежели регулярные части украинской армии. Они пытаются атаковать, что-то захватывать. Однако каждый раз они получают достойный отпор и отступают, бросая «бедолаг-вэсэушников», добавил он.
«Музыкант» отметил еще одну характерную черту «иностранного легиона». Они воюют только в благоприятных условиях. Когда «грязь по колено», в бой идут ВСУ, а когда все замерзает – приходят крутые ребята, но все равно «получают по щам», резюмировал боец.
Также он подтвердил, что ситуация вокруг Артемовска стремится к оперативному окружению. Бои сейчас ведутся в районе мясокомбината.