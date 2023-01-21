Боец ЧВК «Вагнер» оценил тактику иностранных наемников на Украине

«Музыкант» отметил еще одну характерную черту «иностранного легиона». Они воюют только в благоприятных условиях. Когда «грязь по колено», в бой идут ВСУ, а когда все замерзает – приходят крутые ребята, но все равно «получают по щам», резюмировал боец.