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Боец ЧВК «Вагнер» оценил тактику иностранных наемников на Украине

Армия
Боец ЧВК «Вагнер» оценил тактику иностранных наемников на Украине

Наемники, воюющие на стороне киевского режима, отличаются от бойцов ВСУ большей дерзостью на поле боя. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

Боец подчеркнул, что наемники, пытаясь атаковать позиции, ведут себя активнее, нежели регулярные части украинской армии. Они пытаются атаковать, что-то захватывать. Однако каждый раз они получают достойный отпор и отступают, бросая «бедолаг-вэсэушников», добавил он.

«Музыкант» отметил еще одну характерную черту «иностранного легиона». Они воюют только в благоприятных условиях. Когда «грязь по колено», в бой идут ВСУ, а когда все замерзает – приходят крутые ребята, но все равно «получают по щам», резюмировал боец.

Также он подтвердил, что ситуация вокруг Артемовска стремится к оперативному окружению. Бои сейчас ведутся в районе мясокомбината.
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