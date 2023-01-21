«Сельпо» и «невидимые дирижеры»: украинский филолог Галина Тимофеева рассказала о долгожданной эмиграции в Россию

Но Россия так или иначе «виновата». Просто это не обсуждается. Раньше — сразу после Майдана – очень много было споров, иногда в очередях до рукоприкладства доходило… Теперь нет. СМИ угрожают репрессиями, и хотя среди моих знакомых никто не пропал и ничего такого не было, все боятся. Вот, вчера, пока ждала очереди на медкомиссию, познакомилась с женщиной из Кировограда, которая выехала так же, как и мы. Так вот ей пришлось уехать из-за того, что соседка угрожала доносом, потому что у этой женщины дочь в Москве и вообще вся семья русскоговорящая.