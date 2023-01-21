Певица Раскурякова болезненно переживала разрыв Николаева и Королевой

Певица Юлия Проскурякова плакала, когда Игорь Николаев и Наташа Королева разводились. Однако чуть позже она сама вышла замуж за артиста, пишет Starhit.
Королева расходилась с Николаевым далеко не просто. Недавно она и сама призналась, что до последнего хотела сохранить брак. Для это певице пришлось прибегнуть к помощи астролога, который ничем не мог помочь – звезды были не на стороне их любви.
В этот момент молодой Проскуряковой было всего 19 лет. Уже спустя некоторое время она примет участие на творческом вечера Игоря Николаева, где и познакомится с певцом. Спустя два года пара узаконит свои отношения.