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Бывший помощник Рейгана сообщил о подготовке Польши к оккупации Украины

Политика
Бывший помощник Рейгана сообщил о подготовке Польши к оккупации Украины

Власти Польши могут начать большую мобилизацию на фоне подготовки к оккупации Украины. Об этом рассказал работник американской администрации при Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.

По его мнению, увеличение армии необходимо Варшаве для защиты от мнимого нападения России или для поддержки киевского режима. При этом Польша претендует на часть соседней страны. Робертс написал об этом на собственном сайте.

В конце прошлого года польская пресса писала, что правительство собирается увеличить численность вооруженных сил из-за подготовки к большой атаке на Украину для захвата западной части страны и организации там референдума.
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