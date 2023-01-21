Жители столицы ЦАР вышли на митинги против присутствия в стране компании CASTEL

Банги, 21 января. Жители столицы Центральноафриканской Республики вышли на массовый митинг против присутствия в стране французской компании CASTEL, которую активисты уличили в финансировании боевиков.
Холдинг бывшей метрополии владеет пивоваренной фирмой MOCAF. Демонстранты заявили, что ее руководство поддерживает радикальные бандформирования с целью помешать гармоничному развитию государства.
Участники митинга вышли на акции протеста с плакатами под лозунгом «CASTEL = террористы». Они требуют от компании уйти из страны и разбивают на улицах бутылки с ее продукцией.
Ранее дочерний бренд французского алкогольного магната Castel Sucrerie Centrafricaine (SUCAF) оказался на грани банкротства. Жители ЦАР уличили компанию в пособничестве террористам.
Кроме того, население республики обвинило MOCAF в изготовлении напитков низкого качества. Представители общественных организаций считают, что фирма пользуется статусом монополиста и применяет ингредиенты непригодные на производстве.