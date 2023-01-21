Эксперт Селиванов: Украина не получит танки, потому что Европа больше не верит в победу Киева

Запад понял, что Киеву не победить. Такое заявление сделал экс-помощник министра обороны «незалежной» до 2014 года подполковник Алексей Селиванов в беседе с международной редакцией ФАН.
Прага не планирует помогать Украине танками Leopard 2, которые получит от Берлина в качестве компенсации за ранее переданные Киеву советские боевые машины. Об этом заявили в минобороны Чехии.
По словам Селиванова, итоги вчерашней встречи в «Рамштайне» для Украины также неутешительны — танков не дали. Стоит отметить, что параллельно с заседанием вопрос военной помощи Украине активно обсуждался в немецких СМИ.
«Представители Германии четко высказали "граду и миру", что ничего значимого они Киеву дать не хотят и не могут. А за Берлин завязана позиция стран, где эксплуатируется немецкая военная техника», — рассказал эксперт.
Подполковник пояснил, что такие государства скованы обязательствами контрактов с немцами. В том числе это касается и Чехии.
«Данная политика европейских стран — не столько скупость, сколько неверие в конечные перспективы киевского режима и его победу. Европейские бюргеры взвесили "дебет с кредитом" и поняли, что Украина не победит. На Западе уже советуют Киеву оставить Бахмут. Именно поэтому так забегали украинские чиновники и силовики», — подытожил он.
Ранее Алексей Селиванов рассказал ФАН, что президента Зеленского срывает с катушек из-за отказа Германии передать танки ВСУ.