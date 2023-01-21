Вспышка дифтерии охватила четыре штата Нигерии

Абуджа, 21 января. Сотрудники системы здравоохранения зафиксировали вспышку дифтерии в четырех регионах Нигерии.
Одним из наиболее пострадавших субъектов стал штат Кано. Местные врачи зарегистрировали около 100 случаев заболевания, 25 из которых — с летальным исходом.
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Нигерии сообщили, что точных сведений о количестве пострадавших от дифтерии пока нет. Ведомство перевело сотрудников в режим повышенной готовности.
Главный эпидемиолог страны заявил, что информация о надвигающейся вспышке в штате Кано стала известна еще в конце декабря. Одними из главных реципиентов опасной инфекционной болезни стали невакцинированные дети.
Ранее представители службы здравоохранения нигерийского штата Эбони сообщили об активном распространении холеры на территории региона. Сотрудники медицинских учреждений зарегистрировали 30 случаев заболевания и 9 смертей.
Подобная вспышка наблюдалась в середине октября прошлого года, когда более 200 пациентов обратились за помощью. По словам врачей, массовые наводнения стали причиной массовых заражений инфекцией.