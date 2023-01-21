Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Утрата суверенитета: политолог Шаповалов о решении Кипра передать танки Украине

Политика
Утрата суверенитета: политолог Шаповалов о решении Кипра передать танки Украине

Соединенные Штаты оказывают колоссальное давление на своих союзников. Кипр готов передать Украине свои танки Т-80У. Так в беседе с ФАН прокомментировал возможное намерение Кипра передать свои танки Украине историк, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Всего у страны 82 танка. Киевскому режиму собираются поставить бронированные машины Т-80У/Т-80УК, а взамен получить Leopard 2.

«Штаты давят на сателлитов при этом сами не направляют свои танки, потому что берегут свое вооружение и ресурсы, — отмечает эксперт — Гораздо выгоднее для них, если на Украине будут уничтожиться не американские танки, а танки каких-то других стран».

Что касается Кипра, мы видим очень интересную ситуацию, эта страна не так давно поддерживала очень активные и даже партнерские отношения с Россией, констатирует политолог.

«Несмотря на членство в Евросоюзе, Кипр на протяжении многих лет получал выгоду от этих отношений, там было зарегистрировано много российских компаний, — констатирует он. — Кипр получал и много наших вооружений. Но сейчас мы видим, что он, как и множество европейских стран, по сути, утратил какой-либо суверенитет во внешней политике, полностью подчинившись Вашингтону».

Решение о передаче кипрских танков Украине как раз свидетельствует, что США продавливает разные европейские страны, убежден ученый.

«И даже если эти страны на протяжении долгих лет имели добрые отношения с Россией, они подчиняются Вашингтону», — резюмирует Владимир Шаповалов.

Ранее Минфин Кипра сообщил об аресте вкладов россиян на 105 миллионов евро.
спецоперация россии на украине поставки поставки оружия сша кипр танки владимир шаповалов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду