Экономист Беляев объяснил скачок роста биткоина

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» объяснил резкий взлет первой в мире криптовалюты.
Курс биткоина в ходе торгов 21 января возрос более чем на 10%, свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk. В результате он достиг отметки в 22 902 долларов.
В действительности же этот скачок ничего не значит, заявил эксперт. По его словам, нет реального основания, на котором базируется биткоин, помимо взаимного доверия и реакции держателей этих активов на инфополе.
Новости настраивают инвесторов на рост биткоина, однако нельзя быть уверенным в реализации этих ожиданий. Все будет зависеть от того, насколько событиям в информационной сфере получится воздействовать на настроения инвесторов, сказал Беляев.
Все подъемы и падения биткоина — исключительно информационно-психологические вещи, влияющие на инвесторов. Никакой реальной экономической базы у этого нет, заключил он.