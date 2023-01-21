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Трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец» установил рекорд «Звездных войн»

Общество
Трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец» установил рекорд «Звездных войн»

Американский стриминговый сервис Disney+ на минувшей неделе опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец», который по просмотрам обошел промо-ролик сериала «Оби-Ван Кеноби».

Последний за первые 24 часа набрал в видеохостинге YouTube 58 млн просмотров, в то время как «Мандалорец» за сутки посмотрели более 83,5 млн раз.

Сюжет сериала, действие которого разворачивается во вселенной «Звездных войн», рассказывает об охотнике за головами, скрывающегося от закона на отдаленной от центра Галактики планете. Премьера третьего сезона шоу состоится 1 марта. Главные роли в нем сыграли Педро Паскаль, Джина Карано и Джанкарло Эспозито.
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