Трейлер третьего сезона сериала «Мандалорец» установил рекорд «Звездных войн»

Сюжет сериала, действие которого разворачивается во вселенной «Звездных войн», рассказывает об охотнике за головами, скрывающегося от закона на отдаленной от центра Галактики планете. Премьера третьего сезона шоу состоится 1 марта. Главные роли в нем сыграли Педро Паскаль, Джина Карано и Джанкарло Эспозито.