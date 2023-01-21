Иранский риал упал до исторического минимума на фоне беспорядков и конфликта с ЕС

Иранский риал упал до рекордно низкого уровня по отношению к американской валюте на фоне растущей изоляции страны и возможных санкций со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом пишет агентство Reuters.
По данным сайта Bonbast.com, 21 января на неофициальном рынке Исламской республики один доллар можно было купить за 447 000 риалов, а днем ранее — за 430 500.
В целом иранская валюта потеряла 29% своей стоимости после начала массовых беспорядков минувшей осенью. Глава Центрального банка Ирана Мухаммад Реза Фарзин заявил, что падение риала связано с психологическими операциями, которые враги организуют для дестабилизации республики.
«Сегодня центральный банк не сталкивается с какими-либо ограничениями в отношении валютных и золотых ресурсов и резервов, а обман СМИ и психологические операции являются основными факторами, стоящими за колебаниями свободного обменного курса», — объяснил глава иранского ЦБ.
Беспорядки в Иране вспыхнули вследствие гибели 22-летней курдянки Махсы Амини 16 сентября. По данным оппозиционных СМИ, девушку задержала полиция нравов за неправильное ношение головного платка. Она скончалась, находясь под стражей.
Беспорядки в стране продолжаются по сей день. В подстрекательстве протестов могут играть роль и внешние силы, в частности США, Саудовская Аравия и Израиль. Геополитические соперники Тегерана рассчитывают раскачать обстановку в Исламской республике.
Как известно, Иран задержал нескольких граждан ЕС, участвовавших в беспорядках, в связи с чем европейцы стали указывать на якобы нарушение прав человека во время митингов. Отношения между Брюсселем и Тегераном также ухудшились из-за того, что усилия по возобновлению переговоров касательно ядерной сделки зашли в тупик.
Согласно последним сообщениям, ЕС обсуждает четвертый пакет санкций в отношении Ирана, которые коснутся более трех десятков функционеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — элитного военно-политического формирования. Более того, Европейский парламент 19 сентября одобрил резолюцию с призывом к руководству ЕС включить КСИР в список террористических организаций, обвинив подразделение в жестоком обращении с митингующими и якобы поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Командующий элитным иранским формированием бригадный генерал Хоссейн Салами предупредил, что гражданам ЕС «придется страдать от последствий» данного решения. Он напомнил, что Европа обязана корпусу своей безопасностью. Кроме того, в парламенте Ирана заявили о подготовке закона о признании террористическими армий государств-членов ЕС.