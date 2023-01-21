Иранский риал упал до исторического минимума на фоне беспорядков и конфликта с ЕС

Как известно, Иран задержал нескольких граждан ЕС, участвовавших в беспорядках, в связи с чем европейцы стали указывать на якобы нарушение прав человека во время митингов. Отношения между Брюсселем и Тегераном также ухудшились из-за того, что усилия по возобновлению переговоров касательно ядерной сделки зашли в тупик.