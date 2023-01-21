В Белгороде водитель «Лады» сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе

Семилетняя девочка попала под колеса автомобиля в центре Белгорода. Ребенок находился на пешеходном переходе вместе с отцом. Инцидент произошел на улице Попова.
Мужчина успел притормозить перед несущейся на высокой скорости «Ладой», а его дочь попыталась успеть перебежать проезжую часть. В итоге машина сбила девочку на полном ходу — она отлетела на несколько метров и осталась лежать, не шевелясь. Информации о ее состоянии не поступало.
На записи камер видеонаблюдения не видно, на какой сигнал светофора семья переходила дорогу — другие пешеходы стояли на месте. Правоохранители проводят проверку.