В Белгороде водитель «Лады» сбил семилетнюю девочку на пешеходном переходе

Мужчина успел притормозить перед несущейся на высокой скорости «Ладой», а его дочь попыталась успеть перебежать проезжую часть. В итоге машина сбила девочку на полном ходу — она отлетела на несколько метров и осталась лежать, не шевелясь. Информации о ее состоянии не поступало.