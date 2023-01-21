Диетолог Гинзбург назвал самый полезный перекус для пожилых

Пищевые волокна, пробиотики и витамины крайне важны для поддержания здоровья в пожилом возрасте. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой напиток содержит в себе все эти элементы.
Медицинский специалист утверждает, что наиболее полезным для пожилых людей перекусом является кисломолочный напиток с добавлением мюслей. Он содержит в себе не только пробиотики и витамины, но и сложные углеводы, сообщает телеканал «Москва 24».
Пользу для здоровья пожилых людей также несут яблоки или овощи. При этом овощи можно добавлять в различные салаты или готовить из них нарезки. Наконец, во время перекуса также следует обратить внимание на полезные свойства грубого или зернового хлеба.