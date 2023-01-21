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Диетолог Гинзбург назвал самый полезный перекус для пожилых

Общество
Диетолог Гинзбург назвал самый полезный перекус для пожилых

Пищевые волокна, пробиотики и витамины крайне важны для поддержания здоровья в пожилом возрасте. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какой напиток содержит в себе все эти элементы.

Медицинский специалист утверждает, что наиболее полезным для пожилых людей перекусом является кисломолочный напиток с добавлением мюслей. Он содержит в себе не только пробиотики и витамины, но и сложные углеводы, сообщает телеканал «Москва 24».

Пользу для здоровья пожилых людей также несут яблоки или овощи. При этом овощи можно добавлять в различные салаты или готовить из них нарезки. Наконец, во время перекуса также следует обратить внимание на полезные свойства грубого или зернового хлеба.
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