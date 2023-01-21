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Reseau International: Запад снова пытается уничтожить Россию, обрекая себя на гибель

Политика
Reseau International: Запад снова пытается уничтожить Россию, обрекая себя на гибель

Запад опять пытается победить Россию, забыв, чем обернулась прошлая неудачная попытка Гитлера захватить Россию во время Второй мировой войны, пишет французское издание Reseau International.

Журналисты сообщили о праздновании 27 января Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и напомнили о почти двух миллионах жертвах нацистских оккупантов. Авторы статьи, переведенной «ПолитРоссией» провели параллель между теми событиями и сегодняшними планами западных политиков.

«Опять в бундестаге хотят отправить танки на Украину. И все это происходит под нравоучительные заявления потомков европейской элиты, которая помогала гитлеровской Германии, на форуме в Давосе», – говорится в публикации.

Сейчас страны Запада вновь планируют блокаду, но теперь их целью стала вся Россия, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении обречь Россию на десятилетия рецессии и лишений, добавили журналисты.
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