Журналисты сообщили о праздновании 27 января Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и напомнили о почти двух миллионах жертвах нацистских оккупантов. Авторы статьи, переведенной «ПолитРоссией» провели параллель между теми событиями и сегодняшними планами западных политиков.