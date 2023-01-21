Запад опять пытается победить Россию, забыв, чем обернулась прошлая неудачная попытка Гитлера захватить Россию во время Второй мировой войны, пишет французское издание Reseau International.
Журналисты сообщили о праздновании 27 января Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и напомнили о почти двух миллионах жертвах нацистских оккупантов. Авторы статьи, переведенной «ПолитРоссией» провели параллель между теми событиями и сегодняшними планами западных политиков.
«Опять в бундестаге хотят отправить танки на Украину. И все это происходит под нравоучительные заявления потомков европейской элиты, которая помогала гитлеровской Германии, на форуме в Давосе», – говорится в публикации.
Сейчас страны Запада вновь планируют блокаду, но теперь их целью стала вся Россия, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении обречь Россию на десятилетия рецессии и лишений, добавили журналисты.