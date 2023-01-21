Утку признали виновной в столкновении с машиной майора полиции на Ставрополье

Утку признали виновной в столкновении с легковым автомобилем майора полиции на Ставрополье. Штраф за нарушение правил дорожного движения в размере 1000 рублей предстоит выплатить хозяйке птицы, пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, во время прогулки утка отбилась от группы сородичей и выскочила на проезжую часть, где на полной скорости ехала патрульная машина. Птица влетела в лобовое стекло легковушки, от чего погибла на месте.
Сотрудники полиции обвинили животное в нарушении ПДД и создании помехи на дороге, а также выписали штраф. Денежную компенсацию предстоит выплачивать 46-летней местной жительнице, кому принадлежала разбившаяся в ДТП утка. Отмечается, что женщине не придется менять стекло полицейской машины за свой счет.