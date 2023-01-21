Итоги «Рамштайн-8»: суждено ли немецким танкам вновь пройти по степям Украины

Telegram-канал «Немецкий Орел» рассказывает о том, сколько танков согласилась Европа бросить против Украины.
На американской авиабазе Рамштайн немецкой земле Рейнланд-Пфальц состоялось историческое заседание контактной группы западных союзников Украины. По ожиданиям многих, его итогом должно было стать предоставление Киеву западных танков.
В мероприятии приняли участие главы оборонных ведомств из примерно 50 стран, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Объединенного комитета начальников штабов армии генерал Марк Милли и министр обороны Украины Алексей Резников. Очередной раунд встречи сопровождался давлением ряда западных государств на руководство Германии — от премьер-министра Олафа Шольца требовали выдать Киеву немецкие танки Leopard 2.
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, кто давил на канцлера Германии и итогах заседания в Рамштайне.
Давление на Берлин
Позиция федерального канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине немецких танков Leopard 2 продолжает вызывать гнев и недовольство у западных стран. В преддверии конференции на Рамштайне ряд ведущих европейских политиков предприняли очередные информационные атаки на немецкое руководство.
Особенно усердствуют поляки. В частности, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может самостоятельно передать танки Leopard без учета мнения Германии.
«Мы договорились с нашими украинскими друзьями, а также с партнерами из Западной Европы, что мы будем передавать эти танки вместе. Согласие здесь второстепенно. Мы это согласие либо получим быстро, либо сами поступим так, как надо», — подчеркнул Моравецкий.
Напомним, что без одобрения Берлина ни одна страна не имеет права передавать третьей стороне танки немецкого производства.
После своих слов о самостоятельных поставках танков Leopard без немецкого согласия, глава польского правительства еще раз прошелся по правительству Германии.
«Если говорить об отправке современных танков Leopard на Украину, то я настроен умеренно скептически, умеренно пессимистично, так как Германия отбивается от этого, как дьявол от святой воды. Они не хотят отправлять свое современное вооружение, особенно танки», — заявил Моравецкий.
Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита во Львов пообещал направить Украине танковую роту на Leopard, — что подразумевает по стандартам НАТО 14 боевых машин.
В свою очередь Великобритания использовала поставки своих танков Challenger 2 не только для продемонстрировать свою приверженность к поддержке Украины всеми силами, но и в качестве удара в спину немцам.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес:
«Теперь есть надежда, что будут и поставки танков Leopard. Я знаю, что есть несколько стран, которые хотят сделать то же самое. Никто не делает это в одиночку».
Вероятно, что среди западных государств была неофициальная договоренность не оснащать ВСУ своими танками, — но действия Лондона запустили цепную реакцию, которая крайне невыгодна Олафу Шольцу.
Очевидно, что Великобритания и Польша действовали сообща под эгидой США, которые сами не спешат давать киевскому режиму танки Abrams. В преддверии визита министра обороны США в Германию и очередной заседания в Рамштайне канцлер Шольц провел телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.
Пресс-службы лидеров двух стран выпустили довольно скупые пресс-релизы по итогам переговоров, однако в СМИ утекла информация, что глава немецкого правительства готов предоставить разрешение Украине на поставку танков «Leopard-2», но с одним условием: Вашингтон дает Киеву танки Abrams. В свою очередь, Байден не дал окончательный ответ Шольцу по итогам переговоров.
Рамштайн без «Леопардов»
Восьмое заседание контактной группы по Украине должно было стать исторической победой для Зеленского, уверенного в получении крупного парка западных танков. Их Киев намерен использовать для весеннего наступления на позиции Вооруженных сил России. Для затравки администрация США выделила крупнейший с начала СВО транш военной помощи Украине в объеме 2,5 млрд евро.
В своей вступительной речи глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Запад должны нарастить военную помощь Украине, которая переживает «решающий» период конфликта.
«Мы должны сохранить уровень оказываемой помощи, нашу решимость и даже нарастить усилия. Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира», — добавил Остин.
В свою очередь Владимир Зеленский в своем видеообращении к участникам заседания призвал «открыть поставки танков и не спорить о их количестве». Кроме того, президент Украины уже строил планы на следующий раунд формата «Рамштайн», выразив надежду на получение тактических истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса.
Конференция проходила в закрытом режиме и длилась около пяти часов. Однако еще до начала итоговой пресс-конференции стало понятно, что Киеву не стоит рассчитывать на немедленные поставки немецких и американских танков.
Уже в ходе пресс-конференции Ллойд Остин заявил, что объявлений о поставках танков Abrams Киеву у США нет, Германия не принимала решение передать танки Leopard Украине.
«Дискуссии продолжатся. Окно возможностей есть до весны, когда может начаться контрнаступление. Это не так много времени, поэтому мы должны собрать все возможности», — добавил Остин.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что в настоящее время нельзя сказать, когда будет принято решение и как оно будет выглядеть. Однако бундесверу, по его словам, поручено провести инспекцию имеющихся на вооружении танков для того, чтобы решить, сколько их и какие модификации можно будет передать Киеву.
«Это будет сделано для того, чтобы правительство могло действовать быстро после принятия окончательного решения», — подчеркнул Писториус.
Отвечая на вопрос о выдаче разрешения иностранным государствам на передачу Украине танков Leopard, глава немецкого МО подчеркнул, что канцлер Шольц еще не принял окончательное решение.
Решение вызвало шквал критики в отношении Шольца и Писториуса. В частности, заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль обвинил федеральное правительство в отказе от поставок танков.
«Абсолютно непонятно, почему министр обороны распорядился только сегодня проверить, может ли Германия дать «Леопарды». Ущерб, причиненный нынешним отказом федерального правительства, будет иметь непредвиденные последствия для нашей репутации», — отметил политик.
В свою очередь, председатель комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Олафу Шольцу стоило дать «зеленый свет» союзникам на поставку Киеву танков Leopard 2.
«История смотрит на нас, а Германия, к сожалению, только что потерпела поражение», — объявила Штрак-Циммерман.
По ее словам, министр обороны Борис Писториус был «привязан на цепь» на заседании и не мог отстоять свою позицию. Однако политик считает, что Киев в конечном итоге получит танки.
Что получит Украина
По словам главы Пентагона, в ходе заседания участники обсуждали потребности Украины в системах ПВО и пути синхронизации их доставки. Ряд стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине:
- Нидерланды передадут ракеты и американские системы ПВО Patriot, а также обучат их применению личный состав ВСУ;
- Канада закупит для зенитную ракетную систему NASAMS и ракеты к ней;
- Швеция направит бронированные автомобили и САУ Archer;
- Дания передаст 19 гаубиц CAESAR;
- Латвия отправит дополнительные зенитные ракеты Stinger;
- Польша подготовит к концу марта одну бригаду ВСУ численностью до тысячи военнослужащих, а также оснастит их танками Т-72 и боевыми машина пехоты различных типов.
Очевидно, что в имиджевом плане состоявшееся очередное заседание на Рамштайне является провалом для киевского режима и некоторых стран Запада, продемонстрировав отсутствие единства в их коалиции. С другой стороны, канцлер Германии показал свою политическую волю, не прогнувшись перед США и Великобританией в танковом вопросе. Олаф Шольц понимает, что нельзя на слово верить англосаксам, которые подставят его перед Россией при любом удобном случае и добивается одновременных шагов с ними. Теперь уже Вашингтон должен думать, готов ли он отправить свои хваленые Abrams на восток Украины.