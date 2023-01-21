Итоги «Рамштайн-8»: суждено ли немецким танкам вновь пройти по степям Украины

Очевидно, что в имиджевом плане состоявшееся очередное заседание на Рамштайне является провалом для киевского режима и некоторых стран Запада, продемонстрировав отсутствие единства в их коалиции. С другой стороны, канцлер Германии показал свою политическую волю, не прогнувшись перед США и Великобританией в танковом вопросе. Олаф Шольц понимает, что нельзя на слово верить англосаксам, которые подставят его перед Россией при любом удобном случае и добивается одновременных шагов с ними. Теперь уже Вашингтон должен думать, готов ли он отправить свои хваленые Abrams на восток Украины.