МВД начало проверку по факту массовой драки студентов УрФУ в Екатеринбурге

Стражи порядка начали проверку по факту массовой потасовки студентов в общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в свердловской столице.
По данным местных СМИ, все началось после словесной перепалки, которую начали иностранные студенты. В ходе драки студенты использовали огнетушители, электрошокеры и ножи.
«В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — говорится в сообщении правоохранителей.
Несмотря на информацию о холодном оружии, данные о ножевом ранении у кого-либо из участников драки не поступали.