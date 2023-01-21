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МВД начало проверку по факту массовой драки студентов УрФУ в Екатеринбурге

Происшествия
МВД начало проверку по факту массовой драки студентов УрФУ в Екатеринбурге

Стражи порядка начали проверку по факту массовой потасовки студентов в общежития Уральского федерального университета (УрФУ) в свердловской столице.

По данным местных СМИ, все началось после словесной перепалки, которую начали иностранные студенты. В ходе драки студенты использовали огнетушители, электрошокеры и ножи.

«В настоящее время службой участковых уполномоченных проводится проверка. Полиция устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к инциденту», — говорится в сообщении правоохранителей.

Несмотря на информацию о холодном оружии, данные о ножевом ранении у кого-либо из участников драки не поступали.
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