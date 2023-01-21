Егор Крид может сыграть в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Несмотря на то, что актерский состав еще неизвестен, фанаты мелодрамы уже выбирают роли для любимых артистов. Так, по мнению пользователей Сети, актера Керема Бюрсина может заменить Крид. Поклонники уже сравнили двух знаменитостей и отметили внешнее сходство, пишет PEOPLETALK.