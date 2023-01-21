Егор Крид может сыграть в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь»

Поклонники музыканта Егора Крида считают, что артист отлично подойдет на роль Серкана Болата в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь».
В декабре 2022 года появилась новость о работе над адаптацией популярного турецкого шоу «Постучись в мою дверь». Совместно с «Газпром-медиа» производством занимается компания «Медиаслово» специально для онлайн-кинотеатра Okko.
Несмотря на то, что актерский состав еще неизвестен, фанаты мелодрамы уже выбирают роли для любимых артистов. Так, по мнению пользователей Сети, актера Керема Бюрсина может заменить Крид. Поклонники уже сравнили двух знаменитостей и отметили внешнее сходство, пишет PEOPLETALK.
Напомним, сериал «Постучись в мою дверь» получил мировую популярность в 2020 году. Так, трансляция финальной серии в европейских странах побила рекорд по просмотрам, который долгое время держала третья серия заключительного сезона «Игры престолов».