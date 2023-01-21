Украинские синоптики фиксируют аномальное тепло в Киеве третий день подряд

Аномальная температура воздуха в Киеве бьет рекорды третьи сутки подряд. Об этом сообщили специалисты Укргидрометцентра в субботу, 21 января.
Там рассказали, что накануне в украинской столице воздух прогрелся до +10,2 градуса. Такое значение было зафиксировано впервые за 143 года метеонаблюдений.
Кроме того, впервые за все время воздух в Киеве прогрелся до +10 градусов 19 января. Также несколько рекордов было установлено и днем ранее.
Среднесуточная температура воздуха в столице Украины 18 января составила +7,3 градуса. Этот показатель на 1,6 градуса выше предыдущего рекордного показателя 1993 года, пишет ТАСС.