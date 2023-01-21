В Москве два подростка месяц скрывали смерть мамы из-за страха попасть в детский дом

Дома остались деньги — школьники своевременно платили за жилье и готовили еду. В какой-то день младший из них проболтался однокласснику — тот рассказал обо всем классному руководителю. Отец давно бросил ребят и улетел во Вьетнам — когда его отыскали, он прислал письменный отказ от них.