Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Москве два подростка месяц скрывали смерть мамы из-за страха попасть в детский дом

Происшествия
В Москве два подростка месяц скрывали смерть мамы из-за страха попасть в детский дом

Двое подростков из Москвы на протяжении месяца скрывали смерть матери, так как боялись попасть в детский дом или быть депортированными на Родину — во Вьетнам, пишет kp.ru.

В 2020 году женщина заразилась коронавирусом и попала в больницу, через несколько дней она скончалась. Тело покойной отправили во Вьетнам, однако про детей никто не вспомнил. Тогда мальчики решили продолжать молчать.

Дома остались деньги — школьники своевременно платили за жилье и готовили еду. В какой-то день младший из них проболтался однокласснику — тот рассказал обо всем классному руководителю. Отец давно бросил ребят и улетел во Вьетнам — когда его отыскали, он прислал письменный отказ от них.

Несмотря на имеющиеся сложности, найти новую семью для сирот почти удалось.
москва сироты вьетнамцы
Военкоры ФАН
Лучшие в аду