Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

SkyNews: Сунак может сохранить пост премьера Британии после скандала с ремнем безопасности

Политика
SkyNews: Сунак может сохранить пост премьера Британии после скандала с ремнем безопасности

Штраф за не пристегнутый ремень в автомобиле, который полиция Соединенного Королевства выписала главе кабмина государства Риши Сунаку, нельзя считать причиной для его отставки с должности. Об этом заявил 21 января телеканалу Sky News заместитель главы Правительства Великобритании Доминик Рааб.

Премьер-министр сразу признал свою вину и извинился за произошедшее. Размер штрафа за инцидент в настоящий момент неизвестен, отмечается в материале.

«Конечно же, подобное не должно было случиться, но думаю, что с учетом всех обстоятельств это не то, что могло бы привести к отставке», — сказал Рааб.

Напомним, прежде в Сети было опубликовано видео, на котором виден сидящий на заднем сиденьи машины Сунак без ремня безопасности. Это, в свою очередь, породило огромный скандал в Великобритании.
великобритания непристегнутый ремень сунак
Военкоры ФАН
Лучшие в аду