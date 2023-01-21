SkyNews: Сунак может сохранить пост премьера Британии после скандала с ремнем безопасности

Штраф за не пристегнутый ремень в автомобиле, который полиция Соединенного Королевства выписала главе кабмина государства Риши Сунаку, нельзя считать причиной для его отставки с должности. Об этом заявил 21 января телеканалу Sky News заместитель главы Правительства Великобритании Доминик Рааб.