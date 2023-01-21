SkyNews: Сунак может сохранить пост премьера Британии после скандала с ремнем безопасности

Штраф за не пристегнутый ремень в автомобиле, который полиция Соединенного Королевства выписала главе кабмина государства Риши Сунаку, нельзя считать причиной для его отставки с должности. Об этом заявил 21 января телеканалу Sky News заместитель главы Правительства Великобритании Доминик Рааб.
Премьер-министр сразу признал свою вину и извинился за произошедшее. Размер штрафа за инцидент в настоящий момент неизвестен, отмечается в материале.
«Конечно же, подобное не должно было случиться, но думаю, что с учетом всех обстоятельств это не то, что могло бы привести к отставке», — сказал Рааб.
Напомним, прежде в Сети было опубликовано видео, на котором виден сидящий на заднем сиденьи машины Сунак без ремня безопасности. Это, в свою очередь, породило огромный скандал в Великобритании.