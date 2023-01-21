Матч АПЛ между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой» был прерван из-за беспилотника

Матч 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой» был прерван на 15 минут. Арбитр встречи Майкл Солсбери сделал это из соображений безопасности, увидя летающий беспилотник над полем стадиона «Святой Марии».