Матч АПЛ между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой» был прерван из-за беспилотника

Матч 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Саутгемптоном» и «Астон Виллой» был прерван на 15 минут. Арбитр встречи Майкл Солсбери сделал это из соображений безопасности, увидя летающий беспилотник над полем стадиона «Святой Марии».
Стоит отметить, что «Саутгемптон» в итоге потерпел очередное поражение и остался на 20-м месте в АПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Астон Виллы».
Следующий матч «Саутгемптон» проведет 24 января. Команда на своем поле примет идущий в зоне Лиги чемпионов «Ньюкасл».