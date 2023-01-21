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Телеканал RT France заявил о закрытии из-за блокировки счетов во Франции

Общество
Телеканал RT France заявил о закрытии из-за блокировки счетов во Франции

Телеканал RT France прекращает вещание из-за блокировки счетов во Франции. Об этом рассказала его глава Ксения Федорова.

Представители банка, в котором были открыты счета RT France, сообщили, что действуют по распоряжению местных властей. Они сослались на принятый в декабре девятый пакет санкций Евросоюза против России. Однако телеканал не фигурирует в санкционных списках и имеет право работать во Франции, передает РИА Новости.

Ранее о блокировке счетов RT France сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что активы телеканала во Франции оказались заморожены на неопределенный срок.

Сообщается, что RT France опротестовал решение в суде Евросоюза. Однако там отклонили иск телеканала.
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