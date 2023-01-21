Телеканал RT France заявил о закрытии из-за блокировки счетов во Франции

Представители банка, в котором были открыты счета RT France, сообщили, что действуют по распоряжению местных властей. Они сослались на принятый в декабре девятый пакет санкций Евросоюза против России. Однако телеканал не фигурирует в санкционных списках и имеет право работать во Франции, передает РИА Новости.