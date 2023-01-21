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Посол Украины в ФРГ Макеев призвал Берлин немедленно разрешить поставку танков Киеву

Политика
Посол Украины в ФРГ Макеев призвал Берлин немедленно разрешить поставку танков Киеву

Германскому руководству следует немедленно дать разрешение другим государствам предоставить Киеву танки немецкого производства. С таким требованием выступил глава украинской дипмиссии в Берлине Алексей Макеев.

Украинская армия совершенно не может ждать, когда западные политики созреют по поводу военной помощи Киеву, поэтому этот вопрос требует безотлагательного решения, уверен Макеев. Соответствующее мнение дипломат высказал в ходе беседы с журналистами DPA.

«У нас нет времени на обдумывания, размышления и колебания. Что нам нужно: принимать решения, обучать и координировать свои действия. Немедленно», — добавил он.

Киевский режим, по его словам, пришел в недоумение из-за отсутствия решения по поводу отправки танков Leopard ВСУ по итогам саммита НАТО в ФРГ.
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