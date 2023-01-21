Звезда «Моей прекрасной няни» Павел Сердюк рассказал о психологическом насилии на съемках

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Павел Сердюк рассказал, что во время съемок проекта неоднократно подвергался психологическому насилию со стороны режиссера Алексея Кирющенко.
Он отметил, режиссер подбирал не очень здоровые методы, чтобы добиться нужной эмоции или интонации от актера на съемках сериала.
«Конечно, в момент, когда тебе такое говорят, ты думаешь: «Да пошел ты сам…» Но ты не можешь сказать так, потому что ты в кадре. А после съемки ты не можешь ответить, потому что этот человек старше тебя и надо соблюдать какую-то субординацию», — отметил он в интервью на YouTube-шоу «PROжизнь».
Сердюк отметил, что после окончания съемок остывший Кирющенко мог подойти к нему и попросить прощения за сказанные слова.