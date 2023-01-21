Прибалтика призывает Берлин передать Украине танки. События дня

Страны Прибалтики потребовали от Германии предать Киеву танки «Леопард». По словам глав МИД трех республик, такой шаг необходимо сделать уже сейчас, для того чтобы помочь Киеву якобы остановить «российскую агрессию и быстро прийти к миру на территории Европы». К данным истерическим призывам официальные лица прибалтийских стран прибегли после заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, сообщившего, что участники встречи на базе «Рамштайн» 20 января приняли решение воздержаться от поставок Украине танков «Леопард-2».
Сегодня, 21 января, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который напомнил о победе России над Наполеоном и Гитлером. Напомним, 20 января в Мадриде испанский политик заявил, что Россия — большая страна, которая привыкла бороться до конца, и привел примеры исторических побед РФ. В этой связи Боррель призвал страны Запада продолжить поставки вооружения Киеву.
Президент Молдавии Майя Санду в эту субботу заявила, ее страна готова отказаться от нейтрального статуса ради вступления в НАТО, однако присутствие российских военных в Приднестровье является «вопиющим препятствием». Также, по словам главы государства, уход от нейтралитета поможет стране стать частью крупного Альянса.
21 января пассажирский самолет авиакомпании «Азур Эйр», летевший из Перми на Гоа, совершил вынужденную посадку в Узбекистане. Сообщается, что такое решение капитан корабля принял после анонимного сообщения о якобы находившейся бомбе на борту. Однако после проведения необходимых процедур по обнаружению взрывного устройств специалисты заявили об отсутствии каких-либо потенциально опасных предметов на борту. Все пассажиры в количестве 240 человек были размещены в гостинице в ожидании нового рейса.