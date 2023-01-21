Прибалтика призывает Берлин передать Украине танки. События дня

21 января пассажирский самолет авиакомпании «Азур Эйр», летевший из Перми на Гоа, совершил вынужденную посадку в Узбекистане. Сообщается, что такое решение капитан корабля принял после анонимного сообщения о якобы находившейся бомбе на борту. Однако после проведения необходимых процедур по обнаружению взрывного устройств специалисты заявили об отсутствии каких-либо потенциально опасных предметов на борту. Все пассажиры в количестве 240 человек были размещены в гостинице в ожидании нового рейса.