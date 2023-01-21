Волна за волной: в Европе и США выплескивается недовольство

Сегодняшний день 21 января отмечен целым рядом протестных акций в Европе и США. Триггером, по всей видимости, послужила непростая социально-политическая, экономическая ситуация, при которой целые народы прибывают в состоянии непрерывного стресса.
И он требует выхода, однако понятно, что митингами и демонстрациями положение не исправишь. Нужны действия системного характера, направленные на пересмотр политики — как внутренней, так и внешней.
И люди начинают это осознавать. Так, в столице Австрии Вене собрался митинг в поддержку отмены рестрикций, направленных против России.
Неравнодушные граждане обратились с призывом уменьшить цены, установленные на электричество и газ, а также снять антироссийские ограничения. Также они выступили с требованием сохранить нейтральный статус Австрии.
«Не Путин не хочет продавать нам газ и сырье, а ЕС посредством санкций и эмбарго запретили это», — такова позиция, высказанная протестующими, отмечающими также интерес Штатов в расколе между Европой и Россией.
В тоже время в столице другого европейского государства — Варшаве — сотни поляков приняли участие в митинге, протестуя против втягивания Польши в украинский конфликт. На некоторых плакатах были даже надписи на русском языке. В целом лозунги свидетельствуют о том, что польские граждане не желают проливать свою кровь за чужие интересы.
В Мадриде в тот же день прошла массовая манифестация, участники которой призвали к отставке правительства Испании, призывав действующего премьер-министра страны Педро Санчеса покинуть занимаемый пост.
В Вашингтоне 21 января прошел многотысячный ежегодный «Марш за жизнь». Это акция противников абортов. Они выступили за принятие закона, который запретит медицинское прерывание беременности во всех штатах.
«Мы еще не закончили. Мы будем маршировать до тех пор, пока аборты не станут немыслимыми», — заявила президент «Марша за жизнь» Жанна Манчини.
Ранее, 16 января, несколько тысяч граждан ФРГ вышли на митинг против действий западных политиков в отношении Москвы, о чем рассказали журналисты Welt.