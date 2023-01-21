Волна за волной: в Европе и США выплескивается недовольство

В тоже время в столице другого европейского государства — Варшаве — сотни поляков приняли участие в митинге, протестуя против втягивания Польши в украинский конфликт. На некоторых плакатах были даже надписи на русском языке. В целом лозунги свидетельствуют о том, что польские граждане не желают проливать свою кровь за чужие интересы.