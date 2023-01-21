Резников сообщил о кулуарном согласовании военной помощи Украине на базе Рамштайн

Глава украинского военного ведомства Алексей Резников сообщил, что некоторые пакеты военной помощи на встрече стран НАТО на базе Рамштайн удалось согласовать «за закрытыми дверями».
По его словам, речь идет в основном о кулуарном согласовании поставок средств противовоздушной обороны.
«Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны», — сообщил он.
Стоит отметить, что накануне в Германии состоялась встреча контактной группы Североатлантического альянса по поддержке Украины.