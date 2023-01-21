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Диетолог Ричардс назвала овощной омлет идеальным завтраком для похудения

Общество
Диетолог Ричардс назвала овощной омлет идеальным завтраком для похудения

Американский диетолог Лиза Ричардс рассказала, какой вариант завтрака на каждый день позволит не думать о калориях и худеть.

По ее словам, желающим сбросить лишние килограммы следует готовить утром овощной омлет. Это — один из лучших завтраков, который можно есть ежедневно без вреда для фигуры.

«Яйца содержат много белка, а овощи — клетчатку и витамины», — объяснила специалист в беседе с изданием She Finds..

К яйцам можно добавить лук, красный перец, шпинат и любые другие овощи, которые придутся по душе. Такое блюдо надолго сохранит чувство сытости, что снизит риск переедания в течение всего утра, резюмировала диетолог.
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