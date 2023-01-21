Диетолог Ричардс назвала овощной омлет идеальным завтраком для похудения

Американский диетолог Лиза Ричардс рассказала, какой вариант завтрака на каждый день позволит не думать о калориях и худеть.
По ее словам, желающим сбросить лишние килограммы следует готовить утром овощной омлет. Это — один из лучших завтраков, который можно есть ежедневно без вреда для фигуры.
«Яйца содержат много белка, а овощи — клетчатку и витамины», — объяснила специалист в беседе с изданием She Finds..
К яйцам можно добавить лук, красный перец, шпинат и любые другие овощи, которые придутся по душе. Такое блюдо надолго сохранит чувство сытости, что снизит риск переедания в течение всего утра, резюмировала диетолог.