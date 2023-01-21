События на Украине на 21:00 21 января: освобождение Краснополья в ДНР, ВСУ перебрасывают резервы в Запорожье

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 21 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток поражены подразделения и места скопления техники ВСУ и территориальной обороны на Купянском и Лиманском направлениях. Кроме того, в Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов украинских войск. Противник в совокупности потерял более 55 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронемашину, гаубицу Д-20, радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и 2 автомобиля.
На Донецком направлении украинские войска потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, а также 2 боевые бронемашины, 3 пикапа и 2 гаубицы. В ДНР уничтожены склад боеприпасов ВСУ и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Запорожском направлении в ходе наступательных действий российские подразделения заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки ликвидировано более 30 украинских военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 2 пикапа, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-20.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункт управления ВСУ в ДНР, 67 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 95 районах.
Истребительной авиацией ВКС РФ в ДНР сбит самолет Су-24 ВСУ, в Харьковской области — украинский вертолет Ми-8. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов противника, перехвачены 3 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также противорадиолокационная ракета HARM.
Запорожская область
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о прорыве первой линии обороны ВСУ на Запорожском направлении, а также активизации боев в районе Гуляйполя. Чиновник рассказал, что Киев срочно перебрасывает резервы на данный участок фронта с Запорожско-Криворожского направления. Кроме того, украинские войска нарастили интенсивность обстрелов городов региона — удары, по словам Рогова, наносятся по Васильевке, Михайловке, Токмаку, Пологам.
Чиновник оценил план Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, назвав эту инициативу нежизнеспособной. Рогов уверен: единственный способ обезопасить станцию — лишить украинские войска возможности ее обстреливать.
Херсонская область
За ночь-утро украинские войска открывали огонь по населенным пунктам Алешки, Васильковое, Новая Збурьевка, Таврийск и Каховка. Впоследствии днем они также обстреляли село Черноморовка, где пострадали частные дома, школа, детский сад и местный клуб. Вечером стало известно о повторной атаке по Каховке, поврежден жилой дом.
В селе Львово на правом берегу Днепра российская артиллерия уничтожила наблюдательный пост ВСУ и находившихся там военнослужащих.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, применив артиллерийские орудия калибра 155 мм. В результате атак в Кировском районе погиб мирный житель, повреждено здание детского сада.
Кроме того, ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Зайцево, Макеевка, Ясиноватая и Пантелеймоновка.
Отряды ЧВК «Вагнер» взяли под свой контроль населенный пункт Краснополье в окрестностях Соледара. Кроме того, музыканты ведут бои в районе Благодатного и на севере Красной Горы, а также приближаются со стороны Яковлевки к Раздоловке. Продолжаются тяжелые бои в разных районах Бахмута.
ЛНР
Российские специалисты восстановили в ЛНР 27 лечебных учреждений, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ. В проектах, запущенных на новых территориях России, по информации ведомства, задействованы строители из 56 регионов.
Украина
Служба безопасности Украины в субботу сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Киеве. Они затронули Деснянский район. Граждан предупредили о возможных ограничениях в передвижении по некоторым улицам, а также о проведении досмотров жителей и личных автомобилей.
Украинские СМИ заявляют, что министерство обороны страны разворовывает бюджет, который выделятся на снабжение тыловых частей провизией. Как сообщает «Зеркало недели», цены на продовольствие намеренно завышаются в разы, а разница оседает в карманах чиновников. По информации журналистов, для этого ведомство воспользовалось «фирмой-прокладкой», которая ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей. Кроме того, госорганы перестали публиковать данные о госзакупках на соответствующих ресурсах из-за военного положения, поэтому скрывать схемы стало проще.
Внешнеполитическое ведомство Ватикана выразило озабоченность в связи с поставками новых вооружений на Украину. Его глава архиепископ Пол Ричард Галлахер отметил, что государство всегда поддерживало «право на защиту» Киева, однако защита должна быть соразмерной. В ведомстве опасаются, что поставки могут привести к новой эскалации.
Аналогичным мнением поделился президент Болгарии Румен Радев, по словам которого военная помощь Украине может привести к глобальному конфликту. Политик призвал не поставлять вооружения Киеву.
«Поставка оружия означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — заметил он.
Министерство обороны Чехии опровергло сведения о том, что намерено передать Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии. В ведомстве добавили, что никто не просил и не предлагал Праге предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за поставки на Украину советской техники.
The Economist со ссылкой на солдат ВСУ сообщает, что украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей в Харьковской области. Опрошенные украинские военные заявили, что жители отправляют фото техники ВСУ в российские соцсети, а также отказываются от помощи.