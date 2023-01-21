События на Украине на 21:00 21 января: освобождение Краснополья в ДНР, ВСУ перебрасывают резервы в Запорожье

Украинские СМИ заявляют, что министерство обороны страны разворовывает бюджет, который выделятся на снабжение тыловых частей провизией. Как сообщает «Зеркало недели», цены на продовольствие намеренно завышаются в разы, а разница оседает в карманах чиновников. По информации журналистов, для этого ведомство воспользовалось «фирмой-прокладкой», которая ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей. Кроме того, госорганы перестали публиковать данные о госзакупках на соответствующих ресурсах из-за военного положения, поэтому скрывать схемы стало проще.