Фетисов назвал праздником спорта матч «Легенд хоккея» в Чехове

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о прошедшем гала-матче между «Легендами хоккея» и жителями Чехова. Прославленный игрок назвал прошедшее мероприятие праздником спорта.
Участие за команду «Легенды хоккея» приняли многие известные хоккеисты. Спортсмены одержали уверенную победу над своими соперниками со счетом 9:6. Фетисов считает, что праздник в Подмосковье удался.
«Для меня это праздник спорта, возможность пообщаться с детьми и с болельщиками, которые многие десятилетия поддерживают меня и моих друзей. Ну, а для нас, для легенд, это честь — участвовать в проекте, который объединяет людей», — приводит слова экс-защитника «Детройта» телеканал «360».
Ранее стало известно, что со следующего сезона лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет ужесточен. Команды теперь смогут вносить в заявку до трех иностранных игроков.