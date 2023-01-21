Первый канал снова перенес показ финала «Ледникового периода»

С самого начала финал должен был появиться в эфире 31 декабря, однако пропал из конечной сетки вещания по случаю Нового года. Трансляцию «Ледникового периода» перенесли на 14 января, но и тогда показать не получилось. Первый канал убрал программу из-за смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой, тогда пустили в эфир документальный фильм о ней, а потом картину «Начало», передает «ВокругТВ».