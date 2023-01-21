Американские ученые доказали пользу клюквы для здоровья сердца

Ученые из Школы ветеринарной медицины Университета Висконсин-Мэдисон провели исследование, подтвердившее пользу клюквы для сердечно-сосудистой системы.
Врачи выдвинули гипотезу, что содержащиеся в ягоде антиоксидантные вещества оказывают положительное влияние на сердце. В качестве испытуемых выступали генетически модифицированные свиньи с высоким уровнем холестерина и укреплением артерий.
Животных в течение шести месяцев кормили концентрированным клюквенным соком в порошке. В результате сосуды свиней стали более здоровыми и эластичными.
Следующим шагом ученых будет определить конкретные компоненты клюквы которые влияют на расслабление кровеносных сосудов. Данное открытие потенциально поможет в создании новых методов борьбы с сердечными приступами и инсультами, пишет «Медицина и наука».