Юрий Кот рассказал, как православный приход помогает участникам СВО

— Вопрос веры является ключевым. На войне неверующих нет. Я общался, общаюсь и буду общаться с разными людьми, которые на передовой. И даже если они не верующие, то во время обстрелов все молятся, все просят Бога сохранить им жизнь. Поэтому, конечно, вопрос веры главный. Неважно веришь ли ты в Бога или нет, но, когда летят снаряды, когда рвутся бомбы, когда тебе надо идти в атаку, ты не можешь делать этого без веры. Вообще без веры русский человек — дрянь. Прав был когда-то Достоевский. Действительно, важно сейчас, чтобы рядом с русским знаменем над русской армией поднялся Спасский рукотворный с ликом нашего спасителя Иисуса Христа. Это важно. Потому что с Богом в душе.