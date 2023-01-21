Юрий Кот рассказал, как православный приход помогает участникам СВО

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что каждый православный приход должен помогать участникам специальной военной операции на Украине. Об этом он сказал во время братской трапезы с духовенством Москвы 21 декабря по случаю праздника Крещения Господня.
Пресс-секретарь «Всемирного Русского Народного Собора» Юрий Кот рассказал в интервью ФАН, как православный приход помогает участникам СВО, насколько важен вопрос веры во время боевых действий, что имеет в виду патриарх Кирилл, говоря о мобилизации прихожан, и какое место занимает молитва в жизни солдата.
— Как православный приход может помогать участникам СВО?
— Ну, это уже происходит. И в данной ситуации патриарх Кирилла своего рода просто констатирует факт. Может быть, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но все православные в России все-таки вовлечены в этот процесс. Кто-то плетет сетки маскировочные, кто-то носки, кто-то собирает деньги для покупки необходимого: начиная от квадрокоптеров и заканчивая влажными салфетками.
Так же священники ездят на передовую, где общаются с ребятами, молятся с ними. Мы в каждой службе молимся о русской армии, о победе русского оружия, поэтому это даже не обсуждается, как говорится. Патриарху низкий поклон за то, что он озвучивает такие вещи, актуализирует их.
Того, что спустя почти 10 месяцев после начала СВО есть вновь начались какие-то мелкие, но телодвижения в виде каких-то сомнений или усталости, но надо просто, чтобы все, кто начал уставать или сомневаться поняли, что это только начало того огромного пути, который нам еще предстоит пройти, чтобы победить. А проиграть мы не можем, потому что проигрыш в этом противостоянии — это уничтожение нашей цивилизации, нашей русской цивилизации, основой которой является Россия. Но также к этой русской цивилизации пока территориально принадлежат Украина, например, безусловно, ментально это Белоруссия, можно сказать, что огромная часть присутствует и на территории нынешних Прибалтийских стран, бывших республик.
Мы достаточно серьезно занимаемся сейчас восстановлением нашей цивилизации. И по факту наше желание — просто быть. Просто быть самими собой, то есть великой русской державой, где русский человек не просто звучит гордо, а это носитель той самой божьей искры, которая зиждется в России. Ее Иоанн Кронштадтский называл престол Божий на земле.
— Насколько важен вопрос веры, когда идут боевые действия?
— Вопрос веры является ключевым. На войне неверующих нет. Я общался, общаюсь и буду общаться с разными людьми, которые на передовой. И даже если они не верующие, то во время обстрелов все молятся, все просят Бога сохранить им жизнь. Поэтому, конечно, вопрос веры главный. Неважно веришь ли ты в Бога или нет, но, когда летят снаряды, когда рвутся бомбы, когда тебе надо идти в атаку, ты не можешь делать этого без веры. Вообще без веры русский человек — дрянь. Прав был когда-то Достоевский. Действительно, важно сейчас, чтобы рядом с русским знаменем над русской армией поднялся Спасский рукотворный с ликом нашего спасителя Иисуса Христа. Это важно. Потому что с Богом в душе.
Вы посмотрите, мы идем с верой, мы идем освобождать наших родных русских братьев, у которых сегодня отбирают храмы — Киево-Печерскую лавру — и которых сегодня убивают. Нас поддерживает Господь. А кто их поддерживает? За них же молятся сатанисты. Американские сатанисты, это американская церковь, в этом году собирается сделать очередное собрание. Для украинской армии американские сатанисты собирают деньги. То есть мы видим, с кем Бог, а с кем — дьявол.
— Патриарх Кирилл не раз говорил — прихожан нужно мобилизовать. Что он имеет в виду?
— Мобилизовать на помощь. Кто может, у кого есть соответствующие навыки и возможности, тот может совершенно спокойно идти добровольцем. Кто не может этого делать, есть другие фронты: экономический, информационный, ментальный и прочие, где можно приложить собственные навыки и приблизить победу.
Есть же правило у православного человека: делай, что должно, и будет, как будет. Спасайся сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Помогай русской армии, делай все возможное, чтобы у наших ребят было все самое лучшее: от экипировки до связи. Более того, каждый русский человек, особенно православный, должен понимать, что наша победа там — это победа здесь. Мы должны сами победить свою лень, свою бестолковость, свое незнание. Мы должны перестать здесь в России жить как прежде. Мы должны быть действительно русскими, которые понимают, что нужно жить по принципам не убей, не укради.
На самом деле очень хорошую формулу нашей победы озвучил отец Илий Ноздрин. Он сказал, что надо всего три вещи сделать.
— О чем говорил отец Илий Ноздрин?
Первое: все русские должны отказаться от сквернословия. Перестать разговаривать на матерном языке. Кстати, военкоры на передовой заметили, что русский солдат намного меньше начал ругаться. Да, безусловно, бывает, что крепкие слова вылетают, но в целом ругани в русском солдате стало меньше. Намного больше ругаются здесь, в тылу, люди. Особенно молодежь.
Второе: надо рано или поздно отменять аборты. Это актуальнейший вопрос. Мы должны перестать поддерживать убийство матерями своих детей в утробе. Надо запрещать аборты — ни в коем случае. Надо объяснить людям, почему это так важно сейчас. Каждый год минимум 600 тысяч детей убивают абортами. Представляете, что было бы, если бы такого не происходило. А мы говорим, что у нас падает население.
Третье, это, конечно, дать реальную оценку тому, что творили с русским человеком и русской цивилизацией большевики. Они же, кстати, легализовали аборты. Они вообще преследовали православную церковь. Уничтожили как класс русскую аристократию. Это все надо осудить. Этому нужно дать нормальную, правильную оценку с точки зрения русского народа.
Как только мы придем к осознанию трех истин, о которых говорит батюшка Илий, тем меньше русских солдат погибнет, тем быстрее придет победа.
— Какое место занимает молитва в жизни солдата?
— Ключевое. Вера — это определяющий фактор русскости. Безусловно, лучше помолиться, чем поесть. Никогда не знаешь, в какую секунду прилетит и куда какой снаряд, рассказывали мне военные. В кого ударит шальная пуля… Поэтому готовым умереть нужно быть всегда. Чтобы быть готовым, надо просто исповедоваться. Быть чистым в своих помыслах, деяниях. В этом смысле молитва — это важнейшее. Потому что помолился и с Богом уже полегче, легче идти в бой, не так страшно умереть — ты веришь, что выполняешь важную работу, которую кроме тебя никто выполнить не может, и что душа после молитвы попадет в рай, а не в ад. Даже если до этого человек вел жизнь, мягко говоря, неправильную.
У нас в православии есть отдельная молитва для русского воинства. Поэтому молитва является ключевой и важнейшей. По факту — хлебом насущным.