Варнава сыграла в сериале «Фандорин. Азазель» без одежды

Звезда юмористического проекта Comedy Woman Екатерина Варнава сыграла в сериале «Фандорин. Азазель». В одной из серий она появилась совершенно нагой.
Комедиантка сыграла небольшую, но яркую роль. Когда Фандорин обходит свидетелей самоубийства, дверь ему открывает героиня Варнавы, на которой лишь украшения.
Зрителям не понравилась идея создателей нового сериала. В соцсетях они раскритиковали артистку за худое телосложение.
«Бессмысленное раздевание, бессмысленный диалог», — подметил один из пользователей Сети.
Известно, что знаменитость на критику особого внимания не обращает. Так, в одном из московских кабаре она играет в спектакле для взрослых «Абсолютно нага», не стесняясь показывать изгибы своей фигуры.