Дерматологи из США определили главные компоненты самых эффективных косметических средств

Специалисты Йельского и Стэнфордского университетов определили основные компоненты в косметике, которые делают ее максимально эффективной. По словам специалистов, особое внимание нужно обращать на средства с ретиноидами и витаминами.
Ученые Сара Перкинс и Закия Рахманн провели исследование, по результатам которых были выделены важнейшие компоненты эффективных косметических средств. Ими оказались витамин А, его производные, а также витамин С. По мнению авторов научной работы, они помогают добавиться максимального эффекта при нанесении на кожу вокруг глаз.
Подчеркивается, что производные витамина А, также известные как ретиноиды, действуют не сразу, поэтому эффективность косметики может показаться низкой. Результат можно заметить лишь через 12 недель, считают ученые.