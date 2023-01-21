Дерматологи из США определили главные компоненты самых эффективных косметических средств

Ученые Сара Перкинс и Закия Рахманн провели исследование, по результатам которых были выделены важнейшие компоненты эффективных косметических средств. Ими оказались витамин А, его производные, а также витамин С. По мнению авторов научной работы, они помогают добавиться максимального эффекта при нанесении на кожу вокруг глаз.