Священник Ильяшенко рассказал, почему в церквях с настороженностью относятся к туристам

Многие туристы, решившие посетить русский храм, подвергаются критике. Священник Филипп Ильяшенко объяснил, почему так происходит.
В первую очередь некоторые путешественники не соблюдают нормы касательно внешнего вида. Например, это могут быть женщины в брюках и с непокрытой головой или мужчины в майках-безрукавках.
Кроме того, не приветствуются попытки сфотографировать что-то в интерьерах храма, а также громкие разговоры. Ильяшенко напомнил, что от туриста в храме ждут уважения.
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят, и в данном случае это не фигура речи. Нужно понимать: храм — это место молитвы, и только потом памятник архитектуры», — заявил он в беседе с mk.ru.
Чтобы избежать негативных эмоций, священник посоветовал путешественникам спрашивать заранее, можно ли в церкви фотографировать. Также не лишним будет читать объявления на входе, где, скорее всего, описаны все правила поведения.