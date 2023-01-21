Expressen: акции протеста против вступления в НАТО проходят в Стокгольме

Массовые акции протеста начались в шведской столице 21 января. Такой информацией поделились журналисты Expressen.
Как стало известно, в митинге принимают участие сотни местных жителей. Они выступают против вступления Стокгольма в Североатлантический альянс и призывают не идти на поводу у Анкары, которая выдвинула Швеции ряд требований для членства в военном блоке.
По информации корреспондентов издания, среди участников демонстрационного мероприятия есть люди, которые несут флаги вооруженных формирований курдов.
Ранее стало известно, что Анкара отменила визит главы МО Швеции Пола Йонсона в свою страну из-за антитурецких митингов в Стокгольме, на которые шведское руководство закрыло глаза.