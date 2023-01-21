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Настя Ивлеева эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Элджеем

Общество
Настя Ивлеева эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Элджеем

Актриса и телеведущая Настя Ивлеева заявила, что не скучает по своему бывшему мужу рэперу Элджею после публикации в СМИ слухов о их возможном воссоединении.

Ранее звезда сериала «Монастырь» опубликовала видеоролик с картиной, которую нарисовал друг Элджея и подписала, что скучает. Поклонники посчитали, что последняя фраза была адресована самому музыканту, однако сама Ивлеева поспешила все расставить по местам.

В Telegram-канале телеведущая опубликовала эмоциональное сообщение, в котором заявила, что скучает по другу музыканта, а бывший возлюбленный ее совершенно не интересует.

«У всех своя жизнь уже давным-давно», — подчеркнула знаменитость.

Напомним, Ивлеева и Элджей сыграли свадьбу в 2019 году, однако через два года пара распалась, и популярная телеведущая заявила о готовности к новым отношениям.
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