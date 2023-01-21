Настя Ивлеева эмоционально отреагировала на слухи о воссоединении с Элджеем

Ранее звезда сериала «Монастырь» опубликовала видеоролик с картиной, которую нарисовал друг Элджея и подписала, что скучает. Поклонники посчитали, что последняя фраза была адресована самому музыканту, однако сама Ивлеева поспешила все расставить по местам.