Магазины Zara откроются в РФ под вывеской Maag весной 2023 года

Первая точка разместится в московском ТЦ «Авиапарк». Там будет представлена женская, мужская и детская одежда. Эксперты отмечают, что новые магазины могут столкнуться с сокращением спроса и увеличением трат на реализацию бизнеса на фоне роста конкуренции.