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Магазины Zara откроются в РФ под вывеской Maag весной 2023 года

Экономика
Магазины Zara откроются в РФ под вывеской Maag весной 2023 года

Магазины Zara откроются на территории России под брендом Maag весной текущего года. Новым владельцем торговых точек группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) стала компания Daher Group, передает «Коммерсантъ».

Первая точка разместится в московском ТЦ «Авиапарк». Там будет представлена женская, мужская и детская одежда. Эксперты отмечают, что новые магазины могут столкнуться с сокращением спроса и увеличением трат на реализацию бизнеса на фоне роста конкуренции.

Напомним, компания Inditex заявила об уходе из России в октябре прошлого года на фоне санкций, которые ввели в адрес Москвы страны Запада.
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