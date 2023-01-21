Спецслужбы Буркина-Фасо вызволили из плена боевиков более 60 женщин и детей

Ранее правительственные войска и отряды Добровольцев в защиту Отечества организовали ряд успешных мероприятий по нейтрализации незаконных вооруженных формирований на территории страны. В ходе оперативных действий военнослужащие уничтожили несколько крупных баз и опорных пунктов джихадистов.