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Спецслужбы Буркина-Фасо вызволили из плена боевиков более 60 женщин и детей

Весь мир
Спецслужбы Буркина-Фасо вызволили из плена боевиков более 60 женщин и детей

Уагадугу, 21 января. Сотрудники сил безопасности Буркина-Фасо освободили из плена боевиков 62 женщин и 4 детей.

В ходе успешной операции представители правоохранительных органов обнаружили лагерь террористов, где содержались жертвы нападений. Благодаря скоординированным действиям бойцы спецподразделений ликвидировали преступников и вызволили заложников.

Спасенных доставили в Уагадугу вертолетами ВВС республики. Там специалисты оказали медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, после чего отправили их домой.

Накануне операции по освобождению боевиков штурмовая авиация Буркина-Фасо обнаружила и ликвидировала лагерь радикалов в лесах на западе страны. После бомбардировок подразделения сухопутных войск зачистили местность от выживших террористов.

Ранее правительственные войска и отряды Добровольцев в защиту Отечества организовали ряд успешных мероприятий по нейтрализации незаконных вооруженных формирований на территории страны. В ходе оперативных действий военнослужащие уничтожили несколько крупных баз и опорных пунктов джихадистов.
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