Спецслужбы Буркина-Фасо вызволили из плена боевиков более 60 женщин и детей

Уагадугу, 21 января. Сотрудники сил безопасности Буркина-Фасо освободили из плена боевиков 62 женщин и 4 детей.
В ходе успешной операции представители правоохранительных органов обнаружили лагерь террористов, где содержались жертвы нападений. Благодаря скоординированным действиям бойцы спецподразделений ликвидировали преступников и вызволили заложников.
Спасенных доставили в Уагадугу вертолетами ВВС республики. Там специалисты оказали медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, после чего отправили их домой.
Накануне операции по освобождению боевиков штурмовая авиация Буркина-Фасо обнаружила и ликвидировала лагерь радикалов в лесах на западе страны. После бомбардировок подразделения сухопутных войск зачистили местность от выживших террористов.
Ранее правительственные войска и отряды Добровольцев в защиту Отечества организовали ряд успешных мероприятий по нейтрализации незаконных вооруженных формирований на территории страны. В ходе оперативных действий военнослужащие уничтожили несколько крупных баз и опорных пунктов джихадистов.