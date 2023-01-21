Британская рок-группа Queen выпустила первый эпизод второго сезона документального сериала

Вниманию поклонников британской рок-группы Queen представлен первый эпизод второго сезона автобиографического документального сериала. Ролик появился на официальном канале музыкального коллектива в видеохостинге YouTube.
В течение 2023 года будет опубликовано 50 видео, в которых британская рок-группа представит поклонникам редкие архивные кадры, сделанные во время концертов, а также бэкстейджи с выступлений и многое другое.
Первый эпизод демонстрирует новое интервью с участниками группы, а также несколько роликов с прошлых и текущих туров Queen, включая саундчек, в ходе которого лидер коллектива Фредди Меркьюри выступает перед пустым зрительным залом.