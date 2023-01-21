S&P Global: пикапы становятся менее популярными в США

Пикапы уступают по популярности внедорожникам в США, следует из данных информационно-аналитической компании S&P Global Mobility.
Согласно исследованию, доля рынка грузовых автомобилей находится на самом низком уровне за последние десять лет, и это может быть связано с возросшим интересом к двухобъемным внедорожникам.
S&P Global Mobility сообщает, что популярность легких полноразмерных полутонных пикапов снижалась уже на протяжении нескольких лет. Доля грузовых автомобилей на рынке составляла 7,8% в третьем квартале 2022 года, но в четвертом снизилась до 7,5%.