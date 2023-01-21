Военкор Симонов: населенный пункт Краснополье перешел под контроль ЧВК «Вагнер»

Подразделения ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Краснополье. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Симонов. О ситуации на Бахмутском направлении к этому часу читайте в нашем материале.
Автор Telegram-канала «Позывной Брюс», военный корреспондент Александр Симонов сообщил, что населенный пункт Краснополье к северу от ранее освобожденного поселка Соль полностью перешел под контроль подразделений ЧВК «Вагнер». Это способствует не только выравниванию фронта по железной дороге, но и дальнейшей ликвидации снабжения ВСУ по трассе Бахмут — Северск, по которой ранее перебрасывались украинские подразделения, боеприпасы и техника. Теперь Вооруженные силы Украины лишились такой возможности.
Как отмечает военный корреспондент Симонов, наступление ЧВК «Вагнер» продолжается одновременно на нескольких направлениях. К северу от Бахмута «музыканты» со стороны Яковлевки приближаются к Раздоловке, а также ведут бои в районе Благодатного и на севере Красной Горы. Продвижение на этом участке фронта в перспективе позволит отрезать группировку ВСУ от снабжения из Славянска.
Продолжаются бои и в самом Бахмуте. Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» при поддержке собственной авиации и артиллерии занимаются уничтожением живой силы и техники противника сразу в нескольких районах города.
В настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер полностью контролируют Дачи и Промзону на востоке, зашли в районы Мясокомбинат на северо-востоке, Забахмутка на юго-востоке и Собачевка на юге. Продолжается наступление от недавно освобожденной Клещеевки в направлении юго-западных окраин Бахмута, где находится район Буденовка.
Сейчас штурмовые группы занимаются ликвидацией крупного опорного пункта на возвышенности севернее Клещеевки. После успешного завершения этой операции ЧВК «Вагнер» также откроет себе дорогу в направлении западного пригорода Бахмута — села Красное, что в перспективе позволит перерезать линии снабжения группировки ВСУ из Часов Яра и Константиновки.
Вопреки некоторым сообщениям СМИ, нет никаких признаков того, что украинские подразделения готовятся к отходу из Бахмута на следующую линию обороны, которая проходит через города Славянск — Краматорск — Константиновка — Торецк. Удержание города дорого стоит ВСУ, которые расплачиваются за это огромными потерями в живой силе и технике в тяжелейших боях с ЧВК «Вагнер». Минометный огонь последних уже спокойно достает до западных окраин Бахмута: в частности, пересечения улиц Чайковского и Корсунского.
По украинским позициям также работает штурмовая и бомбардировочная авиация «оркестра». Пилоты Су-24 и Су-25 авиакрыла ЧВК «Вагнер» наносят удары по опорным пунктам и другим фортификационным сооружениям противника, поддерживая наступления «музыкантов» на земле. В этом также участвуют артиллерийские и минометные расчеты вагнеровцев, которые имеют на вооружении артиллерийские системы «МСТА-Б», 2А18 Д-30, 2С7М «Малка», реактивные системы залпового огня ТОС-1А, «Ураган», Бм-21 «Град», «Торнадо-Г», зенитные орудия ЗУ-23-2, а также 82-мм и 120-мм минометы.