Военкор Симонов: населенный пункт Краснополье перешел под контроль ЧВК «Вагнер»

Вопреки некоторым сообщениям СМИ, нет никаких признаков того, что украинские подразделения готовятся к отходу из Бахмута на следующую линию обороны, которая проходит через города Славянск — Краматорск — Константиновка — Торецк. Удержание города дорого стоит ВСУ, которые расплачиваются за это огромными потерями в живой силе и технике в тяжелейших боях с ЧВК «Вагнер». Минометный огонь последних уже спокойно достает до западных окраин Бахмута: в частности, пересечения улиц Чайковского и Корсунского.