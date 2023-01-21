Мирошник: Германия постарается оттянуть поставки танков Украине

Власти Германии будут стараться как можно дольше оттягивать свое согласие на поставки танков Украине, уверен экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
В интервью ТАСС он отметил, что ФРГ не хочет передавать тяжелую боевую технику украинским военным, однако долго сопротивляться давлению со стороны США и других стран НАТО она не сможет.
«На Германию давят американцы, делая предложения в стиле "вы умрите сегодня, а мы — завтра". На что Германия отвечает, что "пойдем только вместе"», — объяснил Мирошник.
Он подчеркнул, что сегодня далеко не все в Берлине согласны на передачу Киеву танков, которые требует президент Украины Владимир Зеленский.