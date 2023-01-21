Немецкий политик назвала победой Путина отказ Шольца поставлять Киеву танки

Всего одно решение германского руководства сыграло на руку российскому лидеру Владимиру Путину. Что стало победой главы России, раскрыла руководитель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
Напомним, что в Германии на военной базе Рамштайн состоялась встреча руководителей стран Североатлантического альянса, где обсуждалась поддержка Украины в ходе российской спецоперации. Однако решение по поводу поставки немецких танков Киеву так принято и не было. Слова депутата по этому поводу приводят журналисты N-TV.
«Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — заявила Штрак-Циммерманн.
Политик также подчеркнула, что отсутствие решения по данному вопросу является фиаско канцлера ФРГ Олафа Шольца, который давал Киеву ряд обещаний по поводу военной помощи.
Ранее глава Белого дома Джо Байден сбежал от журналистов после вопроса о сроках поставки немецких танков Украине.