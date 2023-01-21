Немецкий политик назвала победой Путина отказ Шольца поставлять Киеву танки

Напомним, что в Германии на военной базе Рамштайн состоялась встреча руководителей стран Североатлантического альянса, где обсуждалась поддержка Украины в ходе российской спецоперации. Однако решение по поводу поставки немецких танков Киеву так принято и не было. Слова депутата по этому поводу приводят журналисты N-TV.